Il Corso ( da Via Caprera a Piazza Yenne ), Via Manno , Via Garibaldi, Via Alghero sono strade “CICLOPEDONALI” o ” PEDONALI” ?

L’interrogativo ha bisogno di una risposta seria e credibile sotto molti aspetti : progettuali, finanziari, classificazione , destinazione e utilizzo, che investono specifiche responsabilità. Il servizio della collega Carolina Mocci su CASTEDDUONLINE del 4 maggio scorso mette in evidenza alcuni aspetti della caotica e pericolosa circolazione di mezzi irregolari che creano confusione e paure per le persone e le attività presenti, oggi e chissà per quanto tempo si aggiunge per Via Garibaldi anche le conseguenze dei lavori in San Domenico e dei problemi connessi al ritiro dei rifiuti solidi urbani. il problema più serio e grave è quello che sta alla radice : sono strade pedonali o ciclo pedonali ? Le due classificazioni non possono coesistere a termine di legge e regolamentare. Se sono ” ciclopedonali ” come possono essere regolari le concessioni di suolo pubblico per attività di ristorazione ? Tavolini,sedie e ombrelloni non possono stare insieme al traffico ciclo-pedonale senza garantire la sicurezza dei pedoni ? Le responsabilità a chi vanno ascritte e da chi devono essere verificate e sanzionate ? Ecco, queste sono le domande. Chi ci risponde ?