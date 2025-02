L’allarme lanciato dalla famiglia, le ricerche e il ritrovamento dell’uomo senza vita ha lasciato un vuoto e tanto sgomento. Anche il Comune di Lotzorai partecipa al dolore: “Il sindaco e l’amministrazione sono vicini a Sarah e alle famiglie Selenu e Fittipaldi nel dolore per la tragica perdita del caro marito e congiunto. Riposa in pace, Maurizio. Che la terra ti sia lieve”.

Lutto per le comunità di Lotzorai e Torraca per la scomparsa del poliziotto Maurizio Fittipaldi: “Abbiamo perso uno dei figli più belli, più puri, più buoni”. Ancora sconvolti per l’accaduto, increduli che quel bel ragazzo definito come “la tua bellezza incantava pure le pietre di Torraca” ha espresso don Diego. “Ti abbiamo visto nascere, crescere, diventare uomo, poliziotto”.