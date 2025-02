Dolianova, gara di solidarietà per il gatto Tigro bruciato vivo: raccolti in poche ore 4 mila euro, serviranno per le cure. “Le sue condizioni sono disperate: ustioni su gran parte del corpo, orecchie bruciate e accartocciate, polmoni compromessi dall’inalazione di fumo e l’arto posteriore sinistro necrotico”. Ora è al sicuro, Fierogatto ODV si è sin da subito occupato di lui, e ha voluto denunciare la crudeltà inferta al povero animale. “Tigro è un gattone dolcissimo, uno di quei mici che si fidano di tutti, sempre pronto a strusciarsi per una carezza, sempre in cerca di affetto. Da circa tre mesi si aggirava attorno alla casa di una famiglia che, pur non vivendo lì stabilmente, lo accoglieva ogni volta che andava in campagna a Dolianova (CA): gli davano cibo, coccole e un po’ di sicurezza in un mondo che, ora lo sappiamo bene, è pieno di mostri. Ieri, il padre di questa famiglia ha visto avvicinarsi un gatto malridotto. Sembrava malato, devastato da qualcosa di terribile. Solo quando si è sdraiato sulla poltrona di Tigro, quell’uomo ha capito la verità: quello ERA Tigro. E qualcuno lo aveva bruciato vivo.

L’hanno adescato con facilità, perché lui si fidava.

Chiunque abbia commesso questo orrore sapeva che Tigro si sarebbe avvicinato senza paura. Qualcuno lo ha attirato con la promessa di una carezza e poi lo ha torturato in modo inimmaginabile.

Ora Tigro è sotto la nostra protezione e sta lottando per la sua vita. È in terapia intensiva, costantemente monitorato. I veterinari stanno cercando di stabilizzarlo, ma il percorso sarà lungo e costoso.

Non possiamo restare in silenzio davanti a questa crudeltà. Tigro merita una seconda possibilità. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per garantirgli tutte le cure necessarie e offrirgli una nuova vita. Le donazioni serviranno per: le cure veterinarie, che comprendono il ricovero, la chirurgia per la possibile amputazione dell’arto posteriore; i medicinali; le visite periodiche di controllo; il futuro stallo domestico.

Aiutateci a dargli la vita che gli è stata tolta”.

https://gofund.me/194c07cd