E’ morto a 89 anni Robert Redford. Grave lutto nel mondo del cinema, per la scomparsa di un artista che ha segnato profondamente la storia del grande schermo.

Storico attore e regista del grande schermo e vincitore di due premi Oscar, è morto oggi, 16 settembre, nella sua casa in montagna, fuori Provo, nello Utah. Aveva 89 anni. Lo riporta il New York Times. La sua morte è stata annunciata con un comunicato da Cindi Berger, amministratore delegato dell’agenzia pubblicitaria Rogers & Cowan PMK. Ha detto che l’attore è morto nel sonno, ma non ha fornito una causa specifica.