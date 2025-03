Una malattia ha portato via troppo presto Giacomo Argiolas, enologo di Sestu laureato in Viticoltura ed Enologia. Una comunità ancora una volta stravolta dal dolore dopo il terribile lutto che ha colpito la famiglia di Yuri Loi, morto domenica mattina in un incidente in via Cagliari.

Giacomo lascia mamma Arianna e papà Ignazio. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 19 marzo, alle 15, nella chiesa di San Giorgio Martire.