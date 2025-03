Questa mattina, fin dalle prime ore, una folla di cittadini si è radunata dietro i cancelli in attesa dell’apertura, avvenuta puntualmente alle 9:30. Una volta entrati, i visitatori hanno letteralmente preso d’assalto i box, segno di grande curiosità e interesse per la nuova struttura. Il mercato di Piazza Nazzari sarà il punto di riferimento per cittadini e operatori commerciali per i prossimi due anni, durante i quali il mercato di San Benedetto sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione. “L’augurio è che ci sia soddisfazione sia da parte degli operatori sia dei clienti”, ha dichiarato il sindaco Zedda. I lavori previsti non si limiteranno al mercato, ma riguarderanno anche l’approvvigionamento energetico della struttura e del quartiere, oltre a migliorie in termini di efficienza e accessibilità. Nonostante il bilancio della prima giornata sia stato positivo, alcuni operatori non sono riusciti a completare il trasloco dal vecchio mercato e non hanno potuto essere presenti. Tuttavia, l’assessore alle attività produttive Carlo Serra ha assicurato che le difficoltà saranno risolte nel giro di pochi giorni. L’amministrazione comunale ha ribadito la propria disponibilità a intervenire per affrontare eventuali criticità che dovessero emergere. Un mercato tutto nuovo, dunque, che sembra aver già conquistato sia i clienti sia i commercianti, in attesa del ritorno a San Benedetto in una veste completamente rinnovata.