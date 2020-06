Lutto a Dolianova, addio a Luigi Stocchino: “Grande geometra, grande tecnico antincendio e grande papà”. Aveva appena 54 anni, un tumore al cervello se lo è portato via troppo presto: era stimatissimo anche da tutti i vigili del fuoco di Cagliari. Ecco il ricordo commosso del figlio Simone: “Papà si chiamava Luigi Stocchino, era un geometra, ma svolgeva prevalentemente la professione di tecnico Anticendio, era conosciuto in tutta la Sardegna, aveva una grandissima dedizione per il suo lavoro, amico di tutti,buon animo, onesto sempre sorridente, è deceduto a causa di un tumore al cervello…54 anni avrebbe compiuto 55 al 3 luglio… era molto conosciuto nei vigili del fuoco di Cagliari …

Lascerà un vuoto enorme nei famigliari che lo ricorderanno sempre, un grazie speciale dalla famiglia a amici e parenti che lo hanno supportato in questi 15 mesi di cure”. I suoi funerali saranno martedì alle 16,30 nella Chiesa di San Pantaleo a Dolianova.