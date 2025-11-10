Non si ferma l’ondata immensa d’amore e commozione per la prematura scomparsa di Peppe Vessicchio a 69 anni a causa di una polmonite interstiziale. Se ci fossero ancora dubbi sul fatto che fosse il direttore d’orchestra più amato, ciò che sta avvenendo in questi giorni è qualcosa che va oltre. Un’emozione e un amore in modo trasversale neo confronti di un uomo definito da tutti gentile. Questo è l’aggettivo più utilizzato: la sua gentilezza è arrivata a chiunque lo abbia incrociato o semplicemente guardato in tv. Gli occhi buoni, il sorriso sornione, il talento indiscutibile, il rispetto di collaboratori e musicisti reverenziale.

Oggi a Roma l’ultimo saluto in forma strettamente privata e sono tantissime le testimonianze d’amore ricevute da parte di tutti, a cominciare da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, il Maestro Enrico Melozzi. E poi i cantanti: Ron (con il quale avrebbe iniziato un tour a marzo), Gianluca Grignani, Emma, Nek. Tutti davvero hanno ricordato il Maestro con un affetto unico.

“È stato quello che avete visto tutti, tutta la vita, per noi non è stato niente di diverso: per me un papà, e per mia nipote e mia figlia un nonno che è stato anche padre”, ha detto la figlia Alessia a Storie Italiane su Rai1. “È un padre che è stato di tutti, per ogni persona che aveva di fronte e aveva bisogno di quella parte di lui, lui c’era. Non sono tanto lucida per dire le cose giuste ma vorrei ringraziare tutti per l’amore che ci è arrivato a cascata. Io so che è stato amore vero perché le cose che hanno detto tutti in questi drammatici due giorni sono cose che dicevano anche quando era vivo”.

Foto del nostro partner QN