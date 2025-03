L’ultimo saluto ai fidanzati Paolo e Manola: a Quartu per l’uomo e a Cagliari per la sua compagna. In silenzio e in lacrime, parenti e amici stretti per i funerali dei due giovani deceduti una settimana fa a Cala Fighera. Per Paolo Durzu, 32 anni, la cerimonia è stata celebrata nella chiesa di Sant’Antonio: commovente l’ingresso in chiesa, (frame: Giandiego Brindonia) la bara, avvolta dai fiori bianchi e seguita dalla sua famiglia. Un messaggio straziante scritto sui social è quello della sorella: “Ciao fratello mio,

tu capirai perché io non posso esserci per te ma ci sono col cuore, io ti volevo bene e te ne vorrò per sempre.

Ogni piccolo ricordo con te sarà prezioso.

La cognata che tu mi hai fatto conoscere era la migliore del mondo e non dimenticherò né te né lei. Siete i miei angeli e ora siete felici senza la cattiveria”.

“Paolo aveva uno spirito libero.

Paolo amava la vita.

Paolo era schivo e riservato, ma con me parlava di tutto.

Amico leale.

Ho conosciuto poche persone con il suo coraggio.

Era innamoratissimo di Manola” ricorda un suo amico.

A San Michele a Cagliari, invece, è Manola Mascia, 28 anni, a essere salutata per l’ultima volta. Due vite spezzate dopo un volo dal costone, una tragedia che ha scosso la città e non solo. E il loro amore, infinito, anche oltre la morte.