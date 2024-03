Lucio Marzo scarcerato in Sardegna? La garante dei detenuti: “La notizia è completamente falsa”

“La notizia di queste ore secondo la quale Lucio Marzo ha ottenuto la semilibertà dal tribunale di sorveglianza di Cagliari, e con la quale si sostiene che si trova detenuto al carcere di Bancali posso dire con certezza che è falsa”, afferma la garante regionale delle persone private della libertà personale della Sardegna Irene Testa. “Il ragazzo si trova in un carcere per adulti del nord Italia. Si tratta certamente di un ragazzo che ha sbagliato ma che sta pagando le sue colpe. Marzo ha fatto un buon percorso di reinserimento di 6 anni in un minorile, ed è stato trasferito in un carcere per adulti a seguito di un infrazione commessa durante un permesso premio, la scorsa estate. Accanirsi in questa maniera addirittura con una notizia priva di fondamento e del tutto falsa è puro accanimento nei suoi confronti”.