Guspini, lo storico hotel Sa Rocca dal fallimento all’asta: 2,8 milioni con piscine e ristorante immersi nel verde

Lo storico hotel Sa Rocca di Guspini finisce all’asta, dopo il fallimento di ottobre dell’anno scorso: la struttura è aperta ma i numeri del passato sono solo un lontano ricordo. E così, con tanto di documento ufficiale del tribunale, via alla possibile asta per aggiudicarsi ristorante, pizzeria, palestra, pista da bowling, piscine e parcheggi su 4mila metri quadri immersi nel verde, oltre ovviamente ai tre piani dell’albergo: in quello seminterrato c’è la beauty farm, al piano terra ristorante con sala ricevimento e sala congressi, al primo le suites e le camere. Prezzo base di 2,8 milioni, ma se ci sarà un unico imprenditore possono bastare anche 2,1 milioni. In caso di “sfida”, rilanci minimi di settantamila euro. La struttura, stando a quanto trapela dai curatori fallimentari, è comunque in buono stato. Ci sono però, carte alla mano, degli abusi da sanare e, soprattutto, l’intero complesso non è dotato del certificato di agibilità e le certificazioni antincendio risultano scadute.

Il Sa Rocca è attualmente dato in gestione in affitto, in caso di vendita gli attuali gestori leveranno subito le tende. Negli anni d’oro tantissimi sono stati i matrimoni e gli eventi celebrati al piano terra dell’albergo, poi sono sopraggiunte crisi e altri problemi che hanno portato al fallimento. Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio di uno dei curatori, Efisio Mereu o Cristina Bachis, entro le 13 del 24 maggio 2024.