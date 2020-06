Lotta al degrado e l’abbandono di animali a Monserrato: patto tra il Comune e l’associazione Nogra

Lotta contro il maltrattamento e l’abbandono degli animali e maggiore vigilanza sul territorio per salvaguardare l’ambiente. È stata stipulata la collaborazione tra il Comune di Monserrato e l’associazione N.O.G.R.A. per lo svolgimento del progetto sperimentale di vigilanza ambientale e prevenzione al maltrattamento e abbandono degli animali.

L’associazione effettuerà la vigilanza ambientale con particolare riguardo all’abbandono dei rifiuti, controllerà il territorio con particolare riguardo alla conduzione degli animali in ambito urbano (uso paletta, sacchetto, guinzaglio, museruola, presenza di microchip) in autonomia e/o in affiancamento alla Polizia Locale, vigilerà con attività finalizzata alla tutela e benessere degli animali da affezione. Dovrà inoltre mappare e segnalare scarichi abusivi industriali e zootecnici lungo i corsi d’acqua e gli scarichi abusivi civili in acque superficiali. Sarà anche impegnata a collaborare nella realizzazione di progetti di educazione e valorizzazione ambientale.