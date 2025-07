Ore di apprensione per il talentuoso e promettente Lorenzo Bonicelli, caduto rovinosamente alla terza rotazione del suo esercizio agli anelli durante le Universiadi di Essen, in Germania. Il 23enne è stato operato alle vertebre cervicali e nei prossimi giorni si saprà di più sul suo quadro clinico. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico al Policlinico universitario di Essen.

“Vivo in apprensione totale – confida il papà di Lorenzo –. L’intervento è andato bene, ma dobbiamo aspettare”. “Il paziente è in terapia intensiva – spiegano i sanitari che lo stanno assistendo –. Non è in pericolo di vita. Con lui ci sono i suoi genitori e i suoi compagni di squadra hanno potuto salutarlo”.

Sulla vicenda è intervenuto una delle voci più autorevoli, “Il Signore degli Anelli”Jury Chechi, che commenta con durezza e fermezza l’accaduto: “Il nuovo codice dei punteggi richiede uscite particolarmente difficili per avere un punteggio alto, i ragazzi quindi ci provano; stimolarli a queste uscite è chiedergli di rischiare di più e secondo me non ce n’è bisogno”. In queste ore sono tanti messaggi di incoraggiamento per il giovanissimo atleta lecchese. “Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero!”, dice Steve Butcher, ex direttore della Federazione internazionale di ginnastica. “Lorenzo è un talento della nostra ginnastica e un giovane lombardo – scrive sui social il governatore della Lombardia, Attilio Fontana –. Lo vogliano a casa in salute”.