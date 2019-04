Locci: “Niente giunta regionale: non voglio rinunciare a Monserrato”

Niente giunta regionale. Locci resta concentrato su Monserrato. Il nome dell’ex sindaco circolava tra i papabili per l’assessorato regionale agli Affari regionali. “Apprendo dai media che il nome di Tomaso Locci circolerebbe fra il totonomi per un posto nella Giunta Regionale del Presidente Christian Solinas”, scrive l’ex sindaco di Monserrato. “sarei sinceramente onorato di ricevere ufficialmente dal Presidente una proposta di incarico di tal natura e prestigio e gliene sarei profondamente grato in quanto credo fermamente nelle sue capacità di riuscire a dare un cambio di direzione in senso positivo al disastroso governo che ha interessato la nostra Regione durante gli ultimi e lunghi 5 anni. Al momento di fronte a questa notizia di natura esclusivamente mediatica replico che, allo stesso modo di come ho apprezzato le numerose e ufficiali proposte di candidatura sia come Deputato per le elezioni politiche dello scorso anno che come Consigliere per le elezioni regionali dello scorso mese, prediligo ancora oggi la scelta fatta allora, e cioè quella indirizzata a portare avanti il mio impegno esclusivo per la città di Monserrato.

Rimango quindi intenzionato a non abdicare alla mia candidatura a Sindaco per le imminenti elezioni amministrative che interesseranno Monserrato”, aggiunge, “e a proseguire così il percorso di rinnovamento della mia città iniziato nel 2016: percorso voluto e riconosciuto dai cittadini, traditi dai giochi di palazzo e dallo sport della corsa alle poltrone che invece l’hanno voluto interrompere.

Son certo”, conclude, “ che un percorso di rinascita e rinnovamento di Monserrato con la guida del sottoscritto possa andare di pari passo con quello altrettanto positivo della nostra Regione guidata da Christian Solinas, nei confronti del quale terrò una posizione rispettosa, di fiducia e di stima (anche in relazione all’odierno rifiuto di farsi tirare la giacchetta nella formazione della sua squadra di governo), in funzione della mia posizione di leader di una coalizione civica che, senza apparentamenti o affiliazioni esclusive con alcun movimento o partito politico, terrà la barra dritta esclusivamente verso il bene di Monserrato e dei Monserratini. Ringrazio e auguro al Presidente Solinas un proficuo e piacevole fine settimana”.