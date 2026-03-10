Un sabato pomeriggio che al parco che avrebbe dovuto essere all’insegna della spensieratezza segnato da una banale discussione.

La vicenda, raccontata da Il Messaggero, è avvenuta in un parco di Roma, zona Eur e coinvolge una coppia con una bimba di due anni e un’altra famiglia con due bimbi.

Sia la bimba che gli altri due bambini si trovano sull’ altalena uno accanto all’altra. Il bimbo più piccolo è sceso improvvisamente dall’altalena ed è stadi urtato dalla bambina, cadendo a terra. La madre della bimba ha raccontato la scena al quotidiano romano, asserendo che il marito è stato aggredito violentemente, accusato di non aver fermato per tempo l’altalena. Una reazione spropositata, quella raccontata dalla donna: il marito è stato infatti colpito a pugni più volte al viso.

Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi: l’uomo si è sottoposto ad una tac all’’ospedale dei Castelli Romani, dalla quale è emersa una lesione alla mascella inferiore. È stata già sporta denuncia e sulla vicenda indagano i carabinieri Comando Stazione Santa Maria delle Mole. Sono state acquisite le immagini della telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto.