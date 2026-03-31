L’Italia nega l’utilizzo della base di Sigonella agli USA. Stando a quanto riportato dal Corriere, la decisione risale a qualche giorno fa, quando il nostro Ministro della Difesa Guido Crosetto ha saputo dell’intenzione da parte degli Stati Uniti di utilizzare la base per poi ripartire per il Medio Oriente. Il piano sarebbe stato pensato senza consultare le autorità italiane e senza quindi avere il consenso.

Infatti, i voli americani erano già attivi quando il piano è stato comunicato e si è compreso che non erano voli compresi nel trattato fra Italia e USA.

Intanto, stando a quanto riferito dal Wall Street Journal, il presidente Trump interromperebbe nell’immediato la guerra in Iran anche senza l’apertura totale dello Stretto di Hormuz.