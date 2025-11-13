Azzurri lenti, prevedibili e imprecisi per gran parte della gara , riescono a portare via i tre punti dopo una prova non esaltante .

Gattuso cambia modulo e giocatori in previsione dell’ incontro con la Norvegia di domenica a Milano e schiera l’ ex rossoblu Vicario in porta , Mancini e Buongiorno in difesa con Bellanova e Cambiaso ai lati , Tonali e Cristante in mezzo , Orsolini e Zaccagni esterni ed in attacco la coppia Scamacca-Raspadori.

Primo tempo assai deludente , al 6°minuto ci prova Raspadori ma la sua conclusione sul primo palo viene respinta dal portiere Cojuharm che si ripete anche al 12° minuto su un bel tacco di cristante ed al 13° ancora su Raspadori.

La squadra di Gattuso gestisce il pallone ma non riesce a sfondare , al 25° minuto Mancini si divora il vantaggio sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti per l’Italia, Cojuhar respinge corto e il difensore azzurro, spara altissimo da ottima posizione.

Al 33° minuto la nazionale Moldava vicino al gol ,su un cross da destra verso il secondo palo,Postolachi calcia al volo e sfiora la traversa.

Al 39° minuto Cristante sfiora il palo , si va cosi’ all’ intervallo a reti bianche .

Al 52° minuto occasione per gli azzurri ma il difensore Moldavo Revenco salva sulla conclusione al volo di Cambiaso . L’Italia rispetto al primo tempo fatica a rendersi pericolosa , mantiene un possesso palla lento e orizzontale che favorisce la strenua difesa dei Moldavi .

Al 65° Gattuso sostituisce i due centravanti fuori Raspadori e Scamacca, dentro Retegui e Pio Espositoe ed al 75° Dimarco e Politano danno il cambio a Cambiaso e Orsolini.

ed infine all’ 82° Frattesi sostituisce Zaccagni .

Si arriva cosi’ all’ 88° minuto quando finalmente Mancini porta in vantaggio gli azzurri battendo di testa il portiere Moldavo su cross di Dimarco dalla sinistra.

Al 93° arriva anche il raddoppio con Pio Esposito che insacca di testa su cross da destra di Politano.

Finisce l’incontro dopo 6 minuti di recupero con l’ Italia che riesce a prevalere solo nel finale .