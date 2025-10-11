Azzurri vittoriosi alla ” Le Coq Arena “di Tallinn , le reti di Moise Kean e Mateo Retegui nel primo tempo e Pio Esposito nella ripresa .Formazione d’attacco per Gennaro Gattuso con Orsolini e Raspadori sulle fasce ad assistere Retegui e Kean .Azzurri in vantaggio gia al 5° minuto con Kean che si libera con una finta di Kuusk e indirizza il pallone sull’angolo più lontano , l’ attaccante della Fiorentinasara’ costretto pero’ a lasciare il campo al 15° minuto dopo aver appoggiato male la caviglia destra , sostituito da Pio Esposito.L’italia potrebbe raddoppiare gia’ al 29° minuto con Retegui che dopo essersi procurato un rigore per fallo di Kuusk si fa parare il tiro dal portiere Hein sulla sua sinistra.L’attaccante azzurro pero’ si fara’ perdonare al 38° minuto segnando la rete del 2 a 0 su assist di Orsolini.Si va al riposo con il doppio vantaggio azzurro e l’ errore dal dischetto che poteva valere il 3 a 0 .

All’ inizio della ripresa Retegui cerca la doppietta personale con un tiro a giro che finisce sopra la traversa al 56° minuto e poco dopo Spinazzola e Cambiaso sostituiscono rispettivamente Orsolini e Raspadori . Terza rete che arrivera’ al 75° minuto con Pio Esposito che servito da Spinazzola segna il suo primo gol in Nazionale .

Ancora una volta la squadra azzurra non riuscira’ a tenere inviolata la sua porta infatti al 76° Donnarumma si fa scappare il pallone dopo averlo bloccato al centro dell’ area

consentendo a Sappinen di approfittarne.

La gara termina sul 3 a 1 , gli azzurri saranno di scena martedi ad Udine dove affronteranno la squadra israeliana , travolta dalla Norvegia per 5 a 0 .