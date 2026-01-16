L’isola intera abbraccia il piccolo Francesco Pio deceduto ieri sera durante il sonno: cordoglio da parte di amministrazioni, associazioni e privati, “è il lutto di tutti”.

Non si è più svegliato, era nel suo lettino e i suoi occhi sono rimasti chiusi nonostante la voce di mamma e papà e le manovre di rianimazione dei medici del 118: un dramma che ha colpito la famiglia Fenudi, residente a Ottana. La notizia del decesso ha fatto presto il giro del piccolo paese del nuorese per arrivare poi ovunque. Centinaia i messaggi commossi rivolti alla famiglia, inconsolabile, per sostenerla in questo drammatico momento. “Siamo vicini alla Comunità di Ottana per l’immagine tragedia che la ha colpita. Non ci sono parole, solo un abbraccio fortissimo ai genitori del piccolo Francesco, volato in cielo troppo presto. Dormi tra gli Angeli, piccolo Francesco, e proteggi e consola mamma e papà” comunicano le parrocchie di Orotelli.

“Nella nostra quotidianità viviamo i bambini con la loro spensieratezza, con l’amore incondizionato che solo loro riescono a dare.

Di fronte a queste tragedie improvvise non possiamo che avere il cuore in frantumi” espone pubblicamente un asilo nido di Sassari.

Il Comune ha annullato subito la festa, impossibile proseguire come se niente fosse accaduto.

La morte segna sempre un passo doloroso e quando si tratta di un bimbo lo è ancor più. L’isola si stringe, quindi, più che mai e ricorda il piccolo Francesco, oggi figlio di tutti, con estremo dispiacere e sconforto.