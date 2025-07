Nessun allarme “Lingua Blu” in Sardegna. L’episodio registrato dal bollettino epidemiologico veterinario nazionale in un allevamento di Onanì è un caso isolato, riconducibile ad una sporadica refrattarietà che non desta alcuna preoccupazione dal punto di vista epidemiologico poiché avvenuta all’interno di un gregge interamente vaccinato e pienamente immunizzato dall’isotipo riscontrato. È quanto fanno sapere gli uffici dell’assessorato regionale della Sanità in seguito alla notizia di una pecora deceduta dopo essere risultata infetta dalla febbre catarrale degli ovini, il 4 luglio. Un altro capo, risultato infetto, è subito guarito.

“La situazione in Sardegna risulta pienamente sotto controllo grazie ad una campagna vaccinale avviata per tempo e che si sta dimostrando pienamente efficace nei riguardi dei sierotipi 4 ed 8”, commenta l’assessore della Sanità Armando Bartolazzi.

“La situazione della nostra isola risulta al momento ottimale rispetto a quanto sta accadendo in altre regioni d’Italia, dal Nord al Centro-Sud del Paese. Il Servizio veterinario regionale continua a mantenere un alto grado di vigilanza, per scongiurare il rischio dell’insorgenza di nuove varianti della malattia, al momento non riscontrate”.