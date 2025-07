Paura a Settimo San Pietro, un grosso incendio ha già divorato ettari di terreno in località Su Padru: “Un disastro”. Sul posto decine di uomini e donne per domare le fiamme, supportati da un elicottero che lavora senza sosta.

Alimentate dal vento di maestrale le alte fiamme si sono propagate rapidamente bruciando alberi, sterpaglie e terreni coltivati. Paura tra i residenti che assistono impotenti al grave danno ambientale in corso. Il rogo è avvenuto questo pomeriggio e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. “Sono presenti squadre di Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e di Volontari, supportati dall’elicottero” ha spiegato il Comune.