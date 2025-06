L’influencer Marco Piras e la Luna delle Fragole: uno scatto che ha fatto sognare i social.

Il giovane fotografo Marco Piras, originario di Capoterra, ha recentemente catturato uno spettacolo mozzafiato: la Luna delle Fragole. Un fenomeno raro e affascinante che Marco è riuscito a immortalare con straordinaria sensibilità, regalando al suo pubblico immagini dai colori caldi e surreali, che hanno subito conquistato i social.

Gli abbiamo chiesto cosa ha provato nel vivere e fotografare quel momento così particolare. E con grande emozione ci ha raccontato: “È stato emozionante. Quella luna sembrava sospesa tra sogno e realtà. Vederla così grande e luminosa mi ha lasciato senza parole. Fotografarla è stato un modo per fermare nel tempo un’emozione pura, e poterla condividere con gli altri mi rende felice.”

Marco Piras è un influencer e fotografo di 19 anni, ha saputo trasformare la sua passione per la fotografia e i viaggi in un progetto personale seguito e apprezzato da migliaia di utenti. Con dedizione, talento e uno stile unico, ha costruito nel tempo una community autentica, coinvolgendo persone da ogni parte del mondo.

La sua pagina Instagram è una vetrina di video e fotografie che raccontano il mondo a 360°: dai suoi viaggi più suggestivi alle fotografie scattate nella quotidianità, Marco riesce sempre a trasmettere emozioni autentiche attraverso ogni contenuto. Il suo stile visivo è riconoscibile, curato nei dettagli, e capace di trasformare anche i momenti più semplici in immagini piene di significato.