Era stato chiuso per una ordinanza dei Vigili del Fuoco di Cagliari perchè il locale di proprietà privata nel palazzo Corso Vittorio Emanuele

angolo Via Tigellio, dopo un accurato controllo, presentava pericoli strutturali nelle pareti e nel pavimento in quanto gli scarichi fognari dello

stabile non sarebbero a regola d’arte creando sacche nel sottosuolo che hanno compromesso anche l’antistante marciapiede in basolato.

E’ intervenuta anche Abbanoa e una ditta privata ma pare che il problema complessivo non sia stato ancora risolto. E il tabacchino gestito da Mauro Mulas e dalla moglie Graziella Anedda il 15 ottobre dello scorso anno ha dovuto chiudere i battenti, creando non pochi problemi e malcontento in tutto il Rione “Stampace basso” soprattutto per importanti servizi pubblici che erogava, come per esempio quelli di banco posta.

Ad otto mesi di distanza, Mauro e Graziella, trovato un altro locale idoneo, hanno riaperto proprio ieri il loro tabacchino, alla confluenza di Via Carloforte e il Corso, per la soddisfazione dei residenti e di quanti nel Rione Palabanda operano, in particolare nelle Sedi Universitarie, del settore ospedaliero, negli Uffici pubblici regionali e privati.