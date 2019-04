L’inciviltà dell’aliga a Cagliari: rubano i carrelli all’Auchan e li abbandonano strapieni di sacchetti in strada, come se fossero cassonetti. Rubare i carrelli del centro commerciale, riempirli di sacchetti di spazzatura proibita, e poi abbandonarli in una strada di Pirri: succede in via Giovane Italia, dove si assiste all’inciviltà totale nell’anno della contestata raccolta differenziata. Gesti come questo dimostrano però che la colpa del degrado è di molti cagliaritani poco civili: in questo caso i protagonisti si sono preoccupati di pagare almeno 50 centesimi per portare via due carrelli dalla Città Mercato.

Li hanno poi riempiti di sacchetti neri e di rifiuti che evidentemente non potevcno o non volevano smaltire con i mastelli, forse perchè abusivi e non registrati al servizio. E non contenti del gesto li hanno trasportati forse a mano e li hanno lasciati occupando un parcheggio in strada a Pirri. Solo un esempio- ve ne sono tanti a Cagliari in diversi quartieri- di come i rifiuti selvaggi stiano creando gravi problemi anche di carattere igienico-sanitario. Il rispetto degli altri e la civiltà, spesso sono un optional.