Lettere minatorie sotto l’auto, pioggia di solidarietà alla sindaca di Maracalagonis: “Non mollare”

La mente è meravigliosa ed è quando pensi di non farcela che ti accorgi quanto la solidarietà ti aiuti e ti riempia il cuore.

Tanti gli accadimenti da sopportare, e nella vita in molte persone possono presentarsi patologie come meccanismi di difesa che portano a patologie serie. Il rapporto tra normalità e anormalità diventa difficile da capire, ma alle volte è il contesto esterno a non funzionare e i sintomi delle persone con un disturbo psicologico sono semplicemente la prova del loro tentativo di resistere al mondo esterno. Ed ecco che ti rendi conto che quelle persone dalla sensibilità speciale che vengono maldestramente etichettate dalla società come malati, quando in realtà sono solo dei coraggiosi che cercano di resistere alle contraddizioni del mondo, ti pensano e ti aspettano sempre con il sorriso a braccia aperte. Grazie ai miei amici speciali che hanno usato la loro stessa sofferenza per indicarmi che è sempre il momento per cambiare nella nostra vita e non mollare mai”.