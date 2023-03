Stop alle folli corse a Monserrato, tutti a 30 km orari sulle strade più trafficate

Monserrato, stop alle folli corse in città: in diversi punti strategici il nuovo limite di velocità è di 30 km orari. Non solo: oggi sono stati completati i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati.

Nelle vie Riu Mortu, Monte Arci, Argentina, Caracalla, Porto Botte e Redentore e via Giulio Cesare cambia il regolamento stradale, un intervento necessario per garantire la sicurezza dei pedoni in strade percorse quotidianamente da migliaia di veicoli. Gli attraversamenti rallenteranno la velocità delle auto che non dovrà superare i 30 km orari e proteggeranno i pedoni: uno stratagemma, insomma, per garantire una circolazione più sicura. Le vie, infatti, non sono state scelte a caso: i dissuasori sono stati realizzati in punti critici della città, grazie a uno studio effettuato dal consigliere Saverio De Roma con il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru, il sindaco Tomaso Locci e il vicesindaco Raffaele Nonnoi, in virtù delle segnalazioni arrivate dai cittadini.

“L’ attenzione della nostra amministrazione verso la sicurezza stradale dei nostri cittadini prosegue senza sosta” aveva dichiarato il primo cittadino a Casteddu Online. “In questi ultimi tre anni, stiamo svolgendo il massimo del lavoro per la salvaguardia dei residenti con nuove tecnologie e incrementando gli strumenti già in uso in città come gli attraversamenti pedonali rialzati”.