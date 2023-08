L’esplosione e le fiamme che avvolgono tutto il camper: dolore per la morte del piccolo Samuel a Olbia

È morto a 11 anni nell’esplosione del camper nel quale stava dormendo dopo aver pranzato con i suoi genitori, Samuel Imbuzan, il bambino di origine italo-rumena rimasto vittima di un’assurda tragedia avvenuta a Olbia, vicino alla spiaggia di Bados. Due boati, poi le fiamme e la distruzione: il piccolo, residente a Rimini, era con la sua famiglia e un gruppo di loro amici in vacanza nel nord della Sardegna. Avevano parcheggiato il loro autocaravan in una zona non adibita alla sosta, senza nessuna attrezzattura di supporto per chi vuole fare camping. Il fuoco ha raggiunto il camper dove dormiva il piccolo Samuel, un’altra roulotte e alcune sterpaglie e piante. L’intervento dei vigili del fuoco non è servito per scongiurare il dramma. Il bimbo, subito dato per disperso, è stato trovato tra i resti del camper divorato dalle fiamme ed esploso. L’undicenne avrebbe chiesto aiuto, ma inutilmente: il padre, il 52enne Daniel Romulus Imbuzan, ha provato a strapparlo dal fuoco, ma la violenza delle fiamme l’ha fatto presto desistere. Ustionato sul 40% del corpo, è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari. Anche la moglie, Tatiana Lisi, è finita all’ospedale, fortunatamente illesa ma sotto choc.

La notizia della drammatica morte di Samuel Imbuzan è subito arrivata a Olbia, il sindaco Settimo Nizzi si è recato immediatamente nel luogo della tragedia e ha assicurato tutti gli aiuti del caso alla famiglia del piccolo. Anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, si è unito al dolore dei genitori del bambino: “Rimini è vicina all’immenso dolore dei familiari di questo nostro giovanissimo concittadino tragicamente scomparso”.