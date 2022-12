“Le strane panchine nel centro storico di Cagliari: sono ad uso pubblico o privato?”

Andando per Cagliari, il viandante ha bisogno talvolta di riposare le ” stanche membra “. Cerchi allora una panchina, che forse puoi anche trovare ma non utilizzare per varie ragioni, alle quali non sai darti una risposta. come accade se ti trovi nel Centro storico, il ” salotto” buono della nostra Città. Così è stato anche per me, giorni fa nel Corso e in Piazza Yenne. Una panchina proprio di fronte all’ERSU circondata da sedie e tavolini. Domanda: è ad uso pubblico o privato?

Non sapendo darmi una risposta, ho tirato avanti, ne ho trovato libere, si fa per dire, in Piazza Yenne, Come potete vedere, si ti puoi sedere, ma ti sbattono in faccia il “di dietro” delle casette di Natale. Che fai ? prendo i piedi e torno a casa , almeno lì ho una sedia e tutto il tempo per riflettere sulle scelte logistiche del Comune e la valutazione del progetto. Che non tiene nemmeno conto di quel “povero cristo” che, non avendo un alloggio dove dormire, ha il proprio giaciglio in queste panchine. Buon Natale anche a lui, che avrebbe meritato una attenzione in più, soprattutto più umana, più decorosa.

Marcello Roberto Marchi