Le acque cristalline di Cala Mariolu per pubblicizzare Corfù: indignazione a Baunei

Non è la prima volta che le bellezze locali vengono utilizzate per la promozione di altri territori, ben lontani geograficamente, e non solo, dalla Sardegna e dai suoi canoni. Che la terra di Zeus e Apollo sia un paradiso terrestre è risaputo ma non per ciò che contraddistingue la terra dei nuraghi: colori e profumi diversi come le acque che cullano le località rinomate. Ma non tutti la pensano così, evidentemente, e sono le istituzioni comunali di Baunei a comunicare l’errore di pubblicazione: “Cari gestori del profilo Hellenic World,

i vostri 644 mila follower, le 67 mila persone che hanno messo il ‘like’ sul vostro post, dovrebbero sapere che il luogo ritratto non è la bellissima, ci mancherebbe, Corfù, ma Ispuligedenie – Cala Mariolu, a Baunei, in Sardegna”. Una piccola svista, potrebbe essere, ma è bene sottolinearlo anche per non illudere i potenziali visitatori di Corfù.