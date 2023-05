Lavoro sicuro ma ci sono i figli, niente case nel Cagliaritano: “A 40 anni non vogliamo tornare dai genitori”

Un contratto sicuro ma una grana improvvisa, legata magari ad uno sfratto arrivato per colpa di errori di altri parenti o metri quadri insufficienti ad accogliere in totale comodità un bambino. La ricerca di una casa, nel Cagliaritano, rimane però un’odissea. Si moltiplicano gli sos di coppie giovani o di mamme single a Casteddu Online. Cercasi tetto disperatamente, con ancora più forza dopo decine di tentativi andati miseramente a vuoto. “No bambini, arrivederci”. E telefonata che si chiude senza nemmeno un minimo di garbo. Mattia ha 40 anni, la sua compagna Jessica trentadue. La loro abitazione nelle campagne quartesi presto sarà un ricordo, l’ufficiale giudiziario è già al lavoro: “Colpa di un’ipoteca fatta da un altro parente, noi non c’entriamo nulla. Una casa nuova però non c’è, appena sentono che abbiamo un figlio chiudono il telefono. Tutto ciò è assurdo, possiamo anche pagare 500 euro al mese: alla nostra età non vogliamo tornare dai genitori”. Uno stipendio sicuro ce l’hanno, più qualche entrata mensile grazie a vari lavoretti saltuari. Ma, più che il portafoglio gonfio, è indispensabile non avere prole al seguito.

Ne sa qualcosa anche Viviana, 43enne cagliaritana con un bambino di cinque anni: “Sto cercando disperatamente un trivano in affitto in città, ora viviamo in un bivano ma mio figlio ha bisogno di uno spazio per lui e non di dormire ancora insieme a me. Sono disposta a pagare massimo 650 euro, lavoro come commessa con contratto part time a tempo indeterminato da 10 anni e posso contare anche sull’assegno di mantenimento del mio ex e sull’assegno unico”. A conti fatti, poco più di 1200 euro. Mica noccioline. Ma il problema rimane il figlio piccolo: “I proprietari di case pensano che, in caso di sfratto, i tempi si allunghino. Ma giuro che posso pagare tutti gli affitti, ho un lavoro. E, se dovessi perderlo, me ne andrei dalla casa spontaneamente, senza attendere ingiunzioni o lettere di avvocati e giudici”.