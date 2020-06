Lavoro, ecco le ultime offerte in Sardegna

CAGLIARI. Impiegato amministrativo

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari un impiegato amministrativo. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

OSCHIRI. 2 muratori

Un’azienda cerca per la sede di Oschiri 2 muratori. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

VILLAPUTZU. Elettromeccanico

Un’azienda cerca per la sede di Villaputzu un elettromeccanico. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Tecnico di cantiere edile

Un’azienda cerca per la sede di Olbia un tecnico di cantiere edile. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Infermiere

Un’azienda cerca per la sede di Olbia un infermiere. Si offre un contratto di collaborazione. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

SASSARI. 3 termoidraulici e 5 agenti di vendita

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 3 termoidraulici e 5 agenti di vendita. Si offre un contratto a tempo determinato (termoidraulici) e un contratto di collaborazione (agenti di vendita). Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

SANT’ANNA ARRESI. 2 bagnini

Un’azienda cerca per la sede di Sant’Anna Arresi 2 bagnini. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

SERRENTI. Escavatorista

Un’azienda cerca per la sede di Serrenti un escavatorista. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. Elettricista impianti videosorveglianza

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari un elettricista di impianti di videosorveglianza. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

SANLURI. Badante

Privato cerca per Sanluri una badante. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

VALLEDORIA. Animatore residenza anziani

Un’azienda cerca per la sede di Valledoria un animatore per residenza anziani. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

ORISTANO. Tirocinante tecnico della raccolta e trattamento rifiuti

Un’azienda cerca per la sede di Oristano un tirocinante tecnico della raccolta e trattamento rifiuti. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.