È una morte inaccettabile quella della 23enne ucraina Iryna Zarutska, accoltellata dal senzatetto 34enne Decarlos Brown Jr. mentre viaggiava a bordo di un treno della metropolitana di Charlotte, in North Carolina lo scorso 22 agosto.

La giovane viene ricordata come “un’artista dotata e appassionata che aveva conseguito una laurea in arte e restauro presso un college di Kiev e sognava di diventare assistente veterinaria”.

Dopo i video diffusi che riportano la dinamica dell’omicidio, negli USA è scoppiata la polemica fra Democratici e Repubblicani circa la sicurezza, che ovviamente ha coinvolto anche l’opinione pubblica.

Dopo qualche giorno dall’omicidio i funzionari del Charlotte Area Transit System, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nella principale città del North Carolina, hanno diffuso le terribili immagini che ritraggono gli ultimi drammatici momenti di vita di Iryna. La ragazza è stata accoltellata, al momento senza motivo, e si è accasciata sul sedile in lacrime. Nessuno è intervenuto nè ha soccorso la giovane se non più tardi, ma per Iryna non c’era nulla da fare. Brown, che ha al suo attivo diversi precedenti, è stato poi bloccato alla fermata successiva. Sulla vicenda è intervenuto anche il Presidente Trump: “Quando si verificano omicidi orribili, bisogna adottare misure orribili”, le parole del tycoon. Brown è ora rinchiuso in carcere con l’accusa di omicidio di primo grado, ancora senza movente.

“Un video terrificante mostra il momento in cui una donna innocente è stata brutalmente assassinata su un treno a Charlotte, nella Carolina del Nord: un atto di malvagità sconvolgente. Il mostro squilibrato era stato arrestato più volte per crimini violenti nell’arco di oltre un decennio. Nonostante la lunga fedina penale, i problemi di salute mentale e la perdita della cauzione in tre occasioni, un giudice democratico lo ha rilasciato in strada dopo il suo ultimo arresto a gennaio, libero di massacrare una donna innocente pochi mesi dopo”, afferma una nota della Casa Bianca “politiche come ‘niente cauzioni in denaro’ e ‘defund the police’ rimettono in strada criminali professionisti depravati, liberi di continuare a stuprare, saccheggiare e uccidere in tutto il Paese”.