L’appello di Julia: “Maddie McCann sono io. Voglio fare il test del Dna”

Cronaca nera

Julia, 21 anni, vive in Polonia e afferma di essere la bambina inglese scomparsa nel 2007: “Della mia infanzia non ricordo nulla e i miei genitori non rispondono alle mie domande”.

