Lanusei in lutto, un giovane ragazzo è deceduto improvvisamente: aveva solo 15 anni. Sul suo corpo non sono stati rilevati segni di violenza.

“Nel giorno di Don Bosco, amico dei giovani, Lanusei perde uno dei suoi fiori più preziosi”: ricorda così il Comune il suo giovane concittadino.

Un lutto per tutto il paese, tanti i messaggi per il ragazzino volato via troppo presto.

Tra i tanti, si legge: “Oggi è una giornata molto triste per tutto il paese. Che la terra ti sia lieve. Un ragazzo dolce educato e rispettoso del prossimo e per voi amici che restate, ricordate che dopo la notte c’è sempre il giorno. Parlate, a tutto c’è soluzione”.