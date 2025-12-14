Tragedia oggi alla scuola di paracadutismo vicino all’aeroporto di Fano. Due paracadutisti esperti, Violetta Laiketsion, brasiliana di 63 anni, ed Ermes Zampa, 70enne di Fano, sono morti precipitando durante un lancio.
Stando a quanto emerso, i due paracaduti si sarebbe intrecciati impedendo il regolare atterraggio.
Purtroppo i soccorsi sono stati inutili per entrambi, morti praticamente sul colpo. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’incidente.
In foto Violetta Laiketsion