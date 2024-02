Lallo cerca adozione, appello a Radio Zampetta Sarda

LALLO UN’ ESPLOSIONE DI VITALITÀ CERCA ADOZIONE.

Radio zampetta sarda vi propone un’ adozione del cuore per Lallo, un bellissimo gattino di circa 4 mesi al quale è stata diagnosticata una cataratta congenita che lo ha reso ipovedente.

La sua ” invalidità ” è solo nei nostri occhi, perché Lallo corre, gioca come un micio vedente, l’ unica premura è quella di inserirlo in un ambiente in sicurezza che non gli consenta di finire in strada.

È un’ esplosione di vitalità, gioia, gioco, ha un carattere bellissimo.

Lo specialista ha chiesto 2.800€ per l’ intervento, ma non garantisce la riuscita per riacquistare la vista.

Potete conoscere questa meraviglia senza impegno, si trova a Quartu e potete contattare la redazione al 348 0941 632.

Lallo è regolarmente vaccinato e ha tutti i trattamenti antiparassitari, educato all’ uso della lettiera.

Solo adozioni responsabili che garantiscano vita in totale sicurezza lontano dai pericoli della strada e accolto come membro della famiglia.

Manuela Scalas