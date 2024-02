Una nuova discarica abusiva a Capoterra a due passi dallo stagno

Ripulire tutti i terreni confinanti con il plesso scolastico e riportarli in condizioni di decenza”. L’instancabile lavoro degli incivili ha prodotto “una montagna di spazzatura”: alla Residenza del Sole questo è lo scenario , triste e desolante, al quale i bimbi assistono se proiettano lo sguardo verso Cagliari, a pochi passi dallo specchio d’acqua dove fauna e flora sono contaminati da ingombranti, plastica e cartone. Uno scempio ambientale, l’ennesimo, causato da chi non ha rispetto verso il bene comune. Non solo: “Non è diversa la situazione in centro dove ci sono resti di ingombranti abbandonati”. Un appello da parte del capogruppo del Psi rivolto alle istituzioni: “Sindaco e Giunta comunale diano risposte per la mancata vigilanza ambientale, il territorio di Capoterra è in totale stato di abbandono”.