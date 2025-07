Lacrime a Cagliari per la morte di Enrico Tuveri, noto consulente finanziario: lascia la moglie e due figli. Innamorato della sua professione, innamoratissimo della sua famiglia: storico frequentatore del circolo di Karl Heinz, il cuore di Enrico Tuveri ha cessato di battere nelle scorse ore e oggi tantissimi amici e conoscenti gli hanno dato l’ultimo saluto a Cagliari. Aveva sempre un consiglio per gli altri, aveva sempre il sorriso sulla bocca di una persona buona e stimata da tutti. Una perdita per tutti quelli che lo hanno conosciuto, oltre che per la sua famiglia. Anche sui social tantissime le testimonianze e le parole di affetto per lui.