Laboratorio per bambini tra natura e creatività: al Doglio Flower Market l’Hortus Pictus di Leonardo da Vinci

HortusPictus è pensato per riscoprire e ricreare il taccuino erbario che veniva utilizzato ai tempi di Leonardo Da Vinci e che lo stesso artista utilizzava. Prima della nascita degli erbari secchi, infatti, esisteva la pratica di realizzare l’HortusPictus, un taccuino dove, attraverso il disegno a mano oppure per mezzo della stampa ad impressione, nella quale la matrice era proprio la foglia o la pianta presa in esame, si trasferiva l’immagine relativa sulla carta a cui si affiancavano tutte le informazioni ed i dettagli ricavati dall’analisi.

Il taccuino erbario si configura in un’idea di esperienza e di avvicinamento alla natura; vuole essere un veicolo per l’osservazione scientifica che, come sosteneva il genio vinciano, è un elemento imprescindibile per la comprensione della bellezza. Sarà infine un percorso tra natura e creatività; tra foglie, piante e alberi che tanto hanno affascinato Leonardo e un lavoro di osservazione, di analisi e di disegno che giungerà poi alla realizzazione del proprio hortuspictus.

I bambini sono invitati a realizzare un taccuino personale con le stesse caratteristiche di quello utilizzato da Leonardo Da Vinci e per farlo verranno utilizzate diverse tecniche grafiche e artistiche: il frottage, le stampe monotipo e la tecnica ad impressione.

Nel profondo rispetto della natura e seguendo le stesse pratiche che effettuavano i primi studiosi di botanica, verranno raccolte alcune foglie (e altri tesori) per poi, dopo un’attenta osservazione, raccontarli e descriverli nel proprio taccuino attraverso il disegno e la stampa monotipo.

Appuntamento a Palazzo Doglio, domenica 1 ottobre dalle 10.30 alle 12.30, prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]

Durante il laboratorio, i genitori potranno fare una passeggiata tra i fiori della mostra mercato o partecipare ad una delle attività del flower market, come la cookingclass crudista o il laboratorio olfattivo che si svolgeranno in contemporanea con il laboratorio dei bambini.​

