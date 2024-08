La terribile tragedia nel garage di casa: il piccolo Davide, 4 anni, muore schiacciato da un fusto metallico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una tragedia domestica che ha interrotto a soli 4 anni la vita di un bimbo ad ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. I fatti si sarebbero svolti questa mattina nel garage di casa: il piccolo, Davide Marcozzi, si trovava in compagnia del papà quando un fusto metallico gli è caduto addosso, schiacciandolo. A nulla sono serviti i disperati tentativi degli operatori del 118 per rianimarlo, e il piccolo è deceduto a causa delle lesioni troppo gravi al torace. Sono in corso le indagini di rito da parte dei Carabinieri, anche se non sembra ci possano essere dubbi si tratti di un fatale incidente.