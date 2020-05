La Super Luna dei fiori illumina Cagliari verso la rinascita: sarà l’ultima del 2020

Di



cagliari

La bellissima foto scattata da Maria Grazia Vacca da viale Europa, a Monte Urpinu: una splendida super luna illumina il litorale cagliaritano, come un altro segno di speranza nella fase due, proprio nel giorno in cui non c’è stato alcun contagio del virus in tutta la Città Metropolitana