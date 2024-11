La storia della piccola Penelope, morta a 11 anni per una leucemia fulminante

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ci sono storie che lasciamo sgomenti e a cui dare una spiegazione è impossibile. E la tragedia della piccola Penelope Salvucci è una di queste. La bambina, originaria di Civitanova Marche dove frequentava la scuola paritaria bilingue My School, è stata portata via a soli 11 anni da una leucemia fulminante. Come racconta Il Messaggero, il calvario di Penelope e della sua famiglia è iniziato un mese fa, quando la piccola è stata ricoverata ad Ancona per una mononucleosi. Gli esami effettuati, però, hanno rivelato una realtà molto più drammatica. Una leucemia fulminante, contro la quale la piccola undicenne è riuscita a lottare per un mese. Oggi l’ultimo straziante saluto in forma laica a Penelope, accompagnata da famiglia e amici.