La segnaletica orizzontale sulla Sp 54 Serramanna – Nuraminis? Uno sbiadito ricordo

Non si possono elencare tutti gli incidenti stradali, anche mortali, avvenuti lungo questa arteria che, oltre a collegare i due centri abitati, è strada di collegamento con numerose aziende e lo svincolo tramite il quale è possibile immettersi lungo la ss 131. Nonostante ciò, non merita di essere interessata dai lavori di rifacimento delle strisce bianche, quelle che permettono una maggiore sicurezza per chi guida. La sorte in comune riguarda le due vie provinciali, due snodi importanti per tutto il territorio e percorse da centinaia di cittadini ogni giorno. La notte, con il calar del sole, è ancora peggio: la segnaletica orizzontale è pressoché inesistente, sbiadita, cancellata. Insidie e curve continue non sono ben segnalate e non bastano le croci, disseminate un po’ ovunque, per attirare l’attenzione di chi di dovere per ripristinare ciò che oggi è solo un ricordo.