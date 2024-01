Sangue e accoltellamenti a Cagliari, Truzzu: “In arrivo un presidio di polizia alla Marina”

Un presidio fisso di polizia in via Napoli. L’annuncio del sindaco Paolo Truzzu arriva il giorno dopo i due accoltellamenti in via Napoli e piazza Matteotti. Le vittime sono 2 giovani nordafricani.

“Sono in continuo contatto con Prefetto e Questore e li ho ringraziati per aver arrestato immediatamente il responsabile degli atti di violenza di venerdì sera”, ha dichiarato il primo cittadino, “nel contempo, mi hanno assicurato un presidio fisso delle forze di polizia in via Napoli per poter intervenire celermente e rassicurare i cittadini preoccupati. A Prefetto e Questore”, conclude, “ho chiesto di intensificare le attività di prevenzione alla Marina.”

Oggi intanto manifestazione dei residenti del quartiere. Un sit-in di protesta dei cittadini “per sottolineare lo stato di abbandono da parte delle istituzioni del quartiere Marina. Vi aspettiamo numerosi per mandare un segnale importante a chi dovrebbe tutelarci. Non esistono cittadini di serie A o B, non esistono quartieri fighetti o “budranci”, esistono cittadini e quartieri che hanno il diritto di vivere serenamente a casa loro”.