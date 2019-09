La Sardegna danza con la Cina: l’Isre presenta “Ballos”

Giovedì 12 settembre alle ore 17,30 l’Isre apre le porte del proprio Auditorium a una delegazione di studiosi dell’Accademia di danza di Pechino – Beijing Dance Academy, che quest’estate sta compiendo un viaggio di studio e ricerca in Italia, in collaborazione con il Dams di Bologna e l’Accademia di danza del Teatro alla Scala. La delegazione cinese sta attualmente viaggiando dal Nord al Sud dell’Italia, per assistere ad alcune delle più importanti manifestazioni tradizionali legate alla danza.

La delegazione arriva in Sardegna grazie all’impegno del Labimus dell’Università di Cagliari e sarà formata da cinque persone, facenti parte del Research center for Minzu (folk) Dance, afferente all’Accademia di Pechino: la Direttrice dell’Accademia, professoressa Deng Youling, il Professore Gao Du, musicologo, due dottorandi e un assistente. Le ricercatrici Yan Jing e Yang Xiuming e la dottoranda di ricerca Huang Xiao.

In occasione della visita di questa importante realtà accademica internazionale, l’Istituto Superiore Regionale Etnografico organizza per il 12 settembre un incontro interamente dedicato alla danza nella sua connessione con i diversi generi di musica di tradizione orale della Sardegna.

Tre tra i più noti ricercatori sardi, accompagnati da musicisti e danzatori, introdurranno alla delegazione cinese quattro diverse espressioni musicali e coreutiche della contemporaneità sarda. Sarà questa una occasione di apprendimento e confronto aperta a tutti. Un momento di scambio internazionale che fornirà l’occasione per riflettere sull’importanza di pratiche musicali tradizionali nella loro connessione con la danza.

Programma

Saluti della presidenza e della dirigenza ISRE

Saluto della professoressa Deng Youling 邓佑玲, direttrice della Beijing Dance Academy

Il ballo e l’organetto

Marcello Marras, Antropologo

Carlo Boeddu, suonatore, con la partecipazione dei danzatori di Nuoro

Il ballo e il canto a tenore

Sebastiano Pilosu, Etnomusicologo

Tenore Nunnale di Orune, con la partecipazione dei danzatori di Orune

Il ballo e le launddas

Marco Lutzu, Etnomusicologo

Stefano Pinna, suonatore, con la partecipazione dei danzatori di Villaurbana

Un caso di studio: la musica del carnevale di Aidomaggiore

Marcello Marras, Antropologo

Trio strumentale Sa Cointrotza di Aidomaggiore

Modera l’incontro l’etnomusicologo Diego Pani