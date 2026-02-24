“Bene l’entusiasmo di Renzi per la sua Firenze e bene la visione di lungo periodo, ma se si aprisse una riflessione italiana sul dopo-Milano Cortina, noi una candidatura la mettiamo sul tavolo con serietà: Sardegna 2040 per le olimpiadi estive. Lo dico con il sorriso, ma non per scherzo”. Lo dichiara Ugo Cappellacci, presidente della commissione Affari Sociali della Camera intervenendo nel dibattito sulle future candidature olimpiche italiane.

“Il modello diffuso di Milano-Cortina dimostra che i grandi eventi possono valorizzare territori ampi, identitari e capaci di raccontare il Paese. Da questo punto di vista la Sardegna ha caratteristiche solide: attrattività internazionale, capacità di accoglienza, clima e una forte identità. E non partiamo da zero sul fronte dei grandi eventi: la prima regata preliminare della 38ª America’s Cup si terrà a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026. Un appuntamento di rilievo internazionale che conferma la credibilità organizzativa della Sardegna. Una candidatura olimpica richiede visione, infrastrutture, investimenti e una regia nazionale forte. Proprio per questo bisogna iniziare a pensarci per tempo”.