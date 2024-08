La pioggia bagna il centro Sardegna: temporali ad Asuni e Aritzo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il centro Sardegna baciato dalla pioggia: temporali ad Aritzo come ad Asuni, l’arida terra finalmente può bere. Tanto attesa e acclamata, ha fatto nuovamente la sua comparsa. Dalle web cam di Baku Meteo, che riprendono in tempo reale ciò che accade nei territori sardi, oltre al sole che picchia nel sud dell’Isola si può anche vedere l’acqua che scende dal cielo: copiosa, anche se per pochi minuti, e di certo non sufficiente per rimediare ai tanti mesi di siccità, ma di buon auspicio per un cambio di rotta dal punto di vista climatico. Se il Campidano e l’Iglesiente boccheggiano, in città si sta bene solo se in riva al mare: le nuvole sono ancora un miraggio, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, secondo gli esperti del meteo, prima di assaporare il ristoro della pioggia. Intanto si guarda, anche con un po’ di invidia, cosa accade nel cuore dell’Isola, e si incrociano le dita che non sia solo una perturbazione lampo ma l’inizio della fine del caldo torrido che ha messo a dura prova tutta la regione.