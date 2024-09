Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La pala dell’elica nuovamente in rettilineo: sbloccata dallo svincolo della ss 131: è pronta per rimettersi in viaggio verso Santu Miali. Dalle 3 del mattino era bloccata e, con essa, la strada che da Villasanta conduce a Samassi. Fine dei disagi, quasi, per la mega pala e il suo viaggio tormentato verso destinazione, agro di Villacidro: un guasto meccanico ha rallentato assai il suo cammino intrapreso durante le ore notturne per evitare traffico e possibili intromissioni da parte di chi proprio non vuole i giganti del vento roteare nel territorio. Una grande opposizione popolare da mesi ha sollevato l’affronto alle multinazionali del vento che hanno presentato centinaia di progetti per piazzare migliaia di maxi pale eoliche in tutta l’Isola. È stato accolto, dunque, quasi come un segno del destino l’intoppo capitato alla pala ieri notte: centinaia di commenti hanno accompagnato la disavventura del carico speciale intrappolato nello svincolo, nella maggior parte dei quali, di certo, non è espresso un sentimento di dispiacere.