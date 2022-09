La moto si scontra dritta contro un palo, muore una donna motociclista a Cala Gonone. Forse un malore alla base dell’ennesimo tragico incidente in Sardegna: la donna, 60 anni, che si trovava in vacanza sull’Isola, ha perso il controllo della moto andando a schiantarsi contro un palo dentro l’abitato di Cala Gonone, in via Cagliari. Inutili i soccorsi.