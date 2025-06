“La magia del falco”. Patrocinata dal Comune di Cagliari e promossa dall’associazione Orientare in collaborazione con l’associazione Cul.Tur.Ale ETS, è questo il titolo dell’iniziativa aperta a grandi e piccoli, dedicata alla scoperta dell’arte della falconeria nella cornice del Castello di San Michele a Cagliari, dove storia e leggenda si fondono insieme per un fine settimana pregno di attività, visite guidate ed eventi anche per i più piccoli.

Si comincia, dunque, sabato 14 giugno 2025. Con il contributo con Caminos Sardegna Experience e l’Associazione Falconieri di Eleonorae, nel pomeriggio, dalle ore 17.30, falchi, poiane e gufi si libreranno nel cielo sul maniero medievale.

Domenica 22 giugno, alle ore 10.30, speciale Colazione al Castello. L’occasione sarà propizia per una visita guidata al Castello durante la quale si potranno analizzare le fasi costruttive della fortezza, i suoi utilizzi nel corso dei secoli e alcuni dei principali personaggi storici che vissero tra le sue mura. Al termine, si terrà un gioco a quiz con premi per le squadre vincitrici.

Altri appuntamenti sono in programma venerdì 27 giugno, quando alle ore 20 andrà in scena l’”Indagine al Castello”, un divertente gioco a squadre ideato per stimolare l’arguzia e l’ingegno dei partecipanti. Un intrigante mistero si cela tra le sale dell’antica fortezza cittadina. Una misteriosa sparizione turberà la quiete di un’informale cena a buffet: riusciranno i partecipanti a dipanare la matassa degli indizi messi a disposizione e a fermare i colpevoli?

Ultimo appuntamento, sabato 28 giugno alle ore 19, con un Recital ispirato all’album di Fabrizio De André “l’Indiano”. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Contattosonoro ed è realizzato in collaborazione con la Scuola civica di Musica di Selargius. Andrea Cannas, docente di Letteratura italiana dell’Università di Cagliari, commenterà le canzoni all’insegna di una sorta di rito di oralità sociale, inteso come strumento di condivisione culturale. Mentre Valentino Mannias interpreterà le interviste e gli aforismi del Faber e Matteo Sau, cantautore, darà voce ai brani selezionati del disco che il poeta genovese dedicò alla Sardegna.

